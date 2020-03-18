بالوثيقة.. تغييرات داخل خلية الأزمة الخاصة بكورونا ونائب ينتقد ضم أعضاء عن النفط وشؤون المرأة فيها

2020/03/18 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه مكتب رئيس الوزراء، بإجراء تغييرات داخل خلية الأزمة، المشكلة وفقا للأمر الديواني (55) لمتابعة إجراءات الوقاية من فايروس كورونا.

وطالت التغييرات، بحسب وثيقة كشف عنها عضو لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي، أعضاء خلية الازمة وإضافة شخصيات جديدة من بينها مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، وابقاء وزير الصحة صادق علاوي رئيسا للجنة.

وعلى ذلك، النائب جواد الموسوي، في بيان، قائلا: "حتى خلية الازمة لم تسلم من محاصصتكم".

وتساءل: "لماذا يتم تغيير خلية الازمة في هذا الوقت الحرج، وبعد ما تصاعد اداء هذه الخلية وبدأت بإصدار قرارات شجاعة ومؤثرة؟ هل أثرت هذه القرارات على مصالحكم ومرجعياتكم الحزبية ؟ ام هي لإسكات من يعارضكم بالرأي الفني داخل هذه الخلية".

وأضاف: "ما دخل شؤون المرأة بالفيروس؟ لماذا يتم حشو الخلية بأعضاء من النفط والمخابرات ومتقاعدين، ولا يتم تمثيل وزارة الصحة واقسامها الفنية وخبراءها من الاطباء واساتذة الطب".

وأكمل: "لماذا يتم مصادرة جهود وزارة الصحة دائما، لماذا لم يتم اخذ رأي وزير الصحة ورئيس خلية الازمة بالأعضاء المراد اضافتهم".

وأردف: "لماذا يصدر الكتاب بتوقيع عن مدير مكتب، ولا يصدر بتوقيع رئيس الوزراء او الامين العام لرئيس مجلس الوزراء

هل حياة العراقيين غير مهمة لديكم لهذه الدرجة؟".

وطالب الموسوي "رئاسة البرلمان ولجنة الصحة والبيئة البرلمانية بالتحقيق بالتساؤلات أعلاه، وبأسرع وقت ممكن لخطورة الظروف الحالية وكون الموضوع يمس حياة جميع العراقيين".

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، الأربعاء (18 آذار 2020) عن ما وصفه بـ ’’أول عقبة’’ تواجه رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، متمثلة بانخفاض أسعار النفط.

وقال رشيد عبر حسابه في موقع فيس

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو ائتلاف النصر النيابية، النائب فالح الزيادي، الأربعاء (18 آذار، 2020) الى تفعيل المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضد ما وصفهم بـ ’’تجار الازمات’’.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردنية، هالة زواتي، الاربعاء (18 آذار 2020)، ارتفاع معدلات تزويد النفط من العراق نحو 10 آلاف برميل يوميا إلى 13 ألف برميل.

وقالت زواتي في تصريح صحفي، إن "العراق رفع معدلات ت

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