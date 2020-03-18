الجيش اليمني يعلن نجاح عملية “فأمكن منهم”

2020/03/18 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية نجاح عملية فأمكن منهم التي تكللت بتحرير محافظة الجوف.واضاف العميد يحيى سريع ان عمليات سلاح الجو المسير كبدت العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح إضافة لخسائر اقتصادية جراء استهداف منشآت حيوية لها علاقة بصناعة النفط والغاز مؤكدا أنه نفذ 54 عملية خلال عملية “فأمكن منهم” منها 33 عملية […]

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