طبابة اللواء الثاني للحشد تواصل تعفير المناطق السكنية ودور العبادة في النجف

2020/03/18 | 16:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت طبابة اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الأربعاء، تعفير وتطهير المناطق السكنية ودور العبادة في النجف للوقاية من انتشار فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان” الفرق الطبية للواء الثاني باشرت عملية تعفير وتعقيم عدد جديد من الأحياء والمناطق السكنية خصوصا ذات الكثافة السكانية للحد من انتشار فايروس كورونا الوبائي”، لافتا

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