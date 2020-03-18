منظمة الصحة العالمية تعلن عن إحصائية جديدة لفيروس كورونا

2020/03/18 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة الصحة العالمية عن إحصائية جديدة لأعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا حول العالم.

واكدت المنظمة في آخر إحصائية لها أن هناك تفاوت في طريقة مكافحة كورونا مشددة على الحاجة لجهد إضافي..



واوضحت المنظمة أن عدد المصابين بكورونا حول العالم يتجاوز مئتي ألف والمتوفين ثمانية آلاف.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد على انه جائحة مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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