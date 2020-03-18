وزير الصحة : حظر التجوال في العراق هو الحل الوحيد للنجاة من كارثة انتشار كورونا

2020/03/18 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الصحة، رسالة الى المواطنين في اول ايام حظر التجوال ببغداد وباقي المحافظات العراقية.

وقال وزير الصحة جعفر صادق علاوي، ان قرار حظر التجوال هو السبيل الوحيد للنجاة من تداعيات كارثة انتشار وباء كورونا، مبينا ان البقاء في البيوت والالتزام بالحظر واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية هو الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء، مشيرا الى انه بخلافه سينتشر المرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية مثل الزيارات الدينية او التظاهرات وغيرها.

واشاد علاوي بالقوات الامنية في فرض حظر التجوال، مطالبا إياها بعدم السماح لأي شخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها في قرارات خلية الأزمة بالحركة والتنقل.

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