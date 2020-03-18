دعوات لتوفير سلة غذائية متكاملة للعوائل المتعففة والمحتاجة

2020/03/18 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب مضر خزعل، الحكومة لاتخاذ إجراءات في توفير سلة غذائية متكاملة للعوائل المتعففة والمحتاجة وذات الدخل اليومي، بعد فرض حظر التجوال لمواجهة وباء كورونا.

وقال خزعل، إن الإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة لاحتواء فيروس كورونا، أدت لتعطيل أغلب الأعمال التي يسترزق منها أغلب المواطنين أصحاب القطاع الخاص، ومنها المقاهي والمطاعم والمولات والنقل بين المحافظات وغيرها،مبينا ان فترة احتواء الفيروس غير معلومة ومن المحتمل أن تصل لإعلان حالة الطوارئ بحال الحاجة إلى هذا الأمر.

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