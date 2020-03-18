2020/03/18 | 16:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا انه لانصار التيار الصدري وهم يعبرون جسر الصرافية لاداء زيارة الامام موسى ابن جعفر (عليه السلام) على الرغم من فرض حظر التجوال في البلاد واعلان المرجعية والوقف الشيعي وقف احياء المناسبات الدينية لمنع تفشي فيروس كورونا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد ..قوافل التيار الصدري تكسر الحظر وتتوجه لاداء زيارة الامام الكاظم (ع )) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد ..قوافل التيار الصدري تكسر الحظر وتتوجه لاداء زيارة الامام الكاظم (ع )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).