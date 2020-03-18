نائب بالفتح: انقياد الكتل وراء مغانمها أعطى ذريعة للقوى الخارجية التدخل بالعراق

2020/03/18 | 16:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قال النائب في البرلمان، عبد الأمير الدبي، الأربعاء، إن انقياد الكتل السياسية خلف مصالحها ومغانمها هي وراء تعطيل تشكيل الحكومة.وغرد الدبي، عبر “تويتر” قائلا: خرق الدستور وانقياد الكتل السياسي خلف مصالحها ومغانمها وعدم الاكتراث بتضحيات الشعب العراقي الثائر وراء تعطيل تشكيل الحكومة”.وأضاف: “كما انها وراء إدخال البلد في منزلق خطير يعطي […]

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