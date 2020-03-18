تعزيزات عسكريّة تركيّة تعبر الحدود باتجاه ريف إدلب

2020/03/18 | 16:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكريّة جديدة إلى مناطق شمالي غربي سوريا، لتعزيز نقاط المراقبة التركيّة المنتشرة في المنطقة.وأفادت مصادر محليّة لموقع «الحل نت» بدخول ٢٠ آليّة عسكريّة تابعة للجيش

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