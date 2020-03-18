على وقع اشتداد الأزمة.. تغيير أعضاء خلية أزمة مكافحة كورونا بإشراك متقاعدين وشؤون المرأة ونائب ينتفض

2020/03/18 | 16:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتقد عضو لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي، اليوم الأربعاء، قرارات الحكومة بتغيير خلية أزمة مكافحة فيروس كورونا وإشراك أعضاء من النفط والمخابرات والمتقاعدين، بالإضافة إلى إشراك مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي والذي يراه النائب اختيار في غير محله.أدناه نص بيان الموسوي: ماهذا الاستخفاف بارواح العراقيين ؟؟ حتى خلية الازمة […]

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