الموارد المائية توضح حقيقة الخطر على سد الموصل بعد السيول والفيضانات

2020/03/18 | 16:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اوضحت وزارة الموارد المائية، يوم الأربعاء، حقيقة وجود خطر على سد الموصل بسبب السيول، التي اغرقت بعض احياء المدينة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب، لـ شفق نيوز، إنه "لا توجد أية خطورة على سد الموصل، بسبب السيول، فهذه السيول في مناطق ربيعة وتلعفر، وهذه السيول تنحدر بعد سد الموصل، ولا تذهب اليه".

وبين ذياب أن "الوضع في سد الموصل مسيطر عليه، فهناك فراغ خزني، كبير جداً، ولا توجد اية خطورة بسبب السيول او الامطار الغزيرة".

ولفت ذاي إلى أن "الفيضان الداخلي في الموصل، هو بسبب عدم استيعاب المجاري لكمية الامطار، غير المسبوقة".

وشهدت مدينة الموصل اليوم الاربعاء، سقوط أمطارا غزيرة ما أثار مخاوف الأهالي من وجود خطر على سد الموصل.

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