2020/03/18 | 16:19 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مسؤول امني للمربد: مخازن البصرة تضم مواد جافة وطرية تكفي لأكثر من 4 اشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 16:19.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول امني للمربد: مخازن البصرة تضم مواد جافة وطرية تكفي لأكثر من 4 اشهر) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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