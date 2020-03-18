كورونا.. مستشفى البصرة يتجه للخطة B ويتحدث عن احتمالية وجود الكثير من الحالات غير المشخصة ( وثائق )

2020/03/18 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

عقدت إدارة مستشفى محافظة البصرة التعليمي، اجتماعا قررت فيه التوجه الى الخطة B، بعد فشل الخطة A، لل...





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