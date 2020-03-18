بالاسماء.. قرار حكومي عراقي بتجميد اموال 100 شخص بتهمة الارهاب

2020/03/18 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت لجنة تجميد اموال الارهابييين التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي قرارا بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى 100 شخص بتهمة الارهاب.

وتنص الوثائق الصادرة من الامانة العامة والتي حصلت بغداد اليوم على نسخة منها ، على أنه "بناءً على ما عرضه مجلس القضاء الأعلى/ رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية/ محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب بموجب كتابه ذي العدد: 10943، المؤرخ في 2019، وإستنادا الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: (39 لسنة 2010)، ونظام تجميد أموال الإرهابيين: (5 لسنة 2016)، ووفقا للصلاحيات المخولة إلى اللجنة، قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الثانية المنعقدة بتاريخ 8 آب 2020: تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة والموارد الاقتصادية العائدة الى الأشخاص المثبتة أسماؤهم في القائمة المرافقة والتي تبدأ بالتسلسل (1.



عمار سالم سعيد عباس المكنى أبو خطاب ) وتنتهي بالتسلسل (100.



معن هاشم حمود المكنى أبو بكر)".وتضيف أن "القرار ينفذ بدءا من تاريخ اصداره، ويتم إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العلاقة لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن المشار اليهم آنفا".

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وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم

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