حمدى عبد العزيز - نساء علي رصيف الهامش ..

2020/03/18 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز شاهدت الفيلم التسجيلي القصير (نساء علي الرصيف) والفيلم من إنتاج القناة المصرية الثامنة (قناة الصعيد) لكاتبته ومخرجته المصرية نجلاء بسيوني والتي نالت جائزتين ذهبيتين عن هذا الفيلم من مهرجان القاهرة للإعلام العربى دورة عام 2011 ، حيث حصلت على جائزة فى السيناريو ، وجائزة فى الإخراج ..يدور هذا الفيلم ويتدفق شريطه السينمائي أمامنا بأوجه نسائية متنوعة يجمعها عالم واحد هو عالم رصيف السوق ..

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