بالوثائق.. غلق مستشفى البصرة التعليمي وتخصيصه لحالات الاصابة بالامراض التنفسية حصرا

2020/03/18 | 16:25 - المصدر: الغد برس

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بالوثائق..



غلق مستشفى البصرة التعليمي وتخصيصه لحالات الاصابة بالا

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