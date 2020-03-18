بنغلاديش تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/03/18 | 16:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الصحية في بنغلاديش، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة إثر جائحة كورونا، بعد إعلان إصابة 14 شخصا بالفيروس.

وأعلنت مديرة معهد بنغلاديش لمكافحة العدوى والبحث والتحكم في الأمراض، أن المتوفاة كانت مريضة سبعينية تعاني من أمراض في القلب وضغط الدم والكلى والسكري.

وأعلنت أن المريضة أصيبت بالعدوى بعد التقائها بشخص عائد من الخارج.

وأضافت أن جميع الحالات المصابة، انتقلت إليها العدوى من خلال الاختلاط الأسري.

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