أصحاب فئة الدم هذه هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا!

2020/03/18 | 16:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نشرت دراسة جديدة لعلماء صينيين أن أصحاب فئة دم معينة أكثر عرضة للإصابة كورونا المستجد مقارنة بغيرهم من باقي الفئات.ووجدت الدراسة التي أُجريت في ووهان، مركز تفشي المرض، أن الأشخاص أصحاب زمرة الدم A أكثر عرضة للوفاة من COVID-19.وفي عموم السكان، تعد زمرة الدم O (نحو 34%) أكثر شيوعا من […]

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