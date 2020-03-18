تمديد حظر التجوال بكردستان العراق حتى الـ٢٣ من مارس

2020/03/18 | 16:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير داخلية منطقة كردستان العراق، الاربعاء، عن تمديد حظر التجوال لغاية يوم ٢٣ من الشهر الجاري، ضمن اجراءات حكومة المنطقة لمواجهة تفشي فيروس كورو...

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