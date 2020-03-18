بالصور... تعليق الرحلات بمطار بغداد الدولي

2020/03/18 | 16:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مواقع خبرية عراقية، صورا من داخل مطار بغداد الدولي بعد تعليق الرحلات بسبب فرض حظر للتجوال في العاصمة كاجراء وقائي من فيروس كورونا....

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