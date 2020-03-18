النجيفي : اذا اتخذ الزرفي منهج علاوي من الصعب أن يمر في البرلمان

2020/03/18 | 16:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… يرى القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، أن المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الرزفي من الصعب ان يمر في البرلمان اذا اتخذ منهج المكلف السابق محمد توفيق علاوي.وقال النجيفي في تصريح صحفي: “ننتظر شكل الحكومة التي سيشكّلها عدنان الزرفي، فهل ستكون مستقلة أم أنه سيعود من جديد إلى المحاصصة وتقسيم الحصص على […]

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