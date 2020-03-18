نائب عن الفتح لـ”العهد”: صالح ادخل البلد في دوامة وحلقة مفرغة ورشح شخصية اكثر جدلية

2020/03/18 | 16:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد النائب عن الفتح قصي عباس الشبكي، اليوم الاربعاء، ان العراق يمر في ازمة وتحديات كبيرة وتجاوزات على سيادة البلد وقال الشبكي في حديث متلفز لقناة العهد الفضائية ان ” رئيس الجمهورية ادخل البلد في دوامة وحلقة مفرغة ورشح شخصية اكثر جدلية والفتح يتجه الى استخدام الأطر الدستورية والقانونية حول خرق رئيس […]

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