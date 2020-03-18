بعد انهيار الاسعار الى 27 دولاراً.. روسيا تبحث مقترح العراق النفطي

2020/03/18 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن موسكو تراقب عن كثب الأوضاع في أسواق النفط، وتقوم بتحليلها وتحديد موقفها بشأن المقترح العراقي لعقد اجتماع لدول تحالف "أوبك+".جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء.وردا على سؤال حول ما إذا كان سعر 27 دولارا للبرميل مناسبا لروسيا، قال بيسكوف: "بالطبع، هذا سعر منخفض جدا، كنا نود لو كان السعر أعلى".ويتم تداول سعر برميل النفط من ماركة "برنت" حاليا عند مستوى 27 دولارا للبرميل بعدما جرى تداوله مطلع العام الجاري عند مستوى الـ66 دولارا للبرميل.وكانت الرياض وموسكو قد فشلتا في وقت سابق في التوصل إلى اتفاق للحفاظ على خفض الإنتاج بعد مارس 2020، حيث رفضت روسيا مقترحا بخفض إضافي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، فيما رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة.وعقب ذلك توالت الأنباء عن عزم المملكة زيادة إنتاجها النفطي وتقديم حسوم كبيرة على الأسعار للمشترين في آسيا وأوروبا، واعتبر الخبراء أن ذلك يعد إعلانا "لحرب أسعار النفط" على روسيا.

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