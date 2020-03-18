4 قيادات سياسية يتحدثون عن اسرار تكليف عدنان الزرفي .. مفاجئات القصر الجمهوري في تقرير خاص لمنصة ” يس عراق “

2020/03/18 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : المراسل السياسي – بغداد – اربيل : تحدث اربعة من السياسيين العراقيين البارزين من ائتلافات دولة القانون و تحالف القوى و الديمقراطي الكردستاني و تيار الحكمة عن اسرار اجتماعات و اتصالات الساعة الاخيرة قبل التكليف , و عن آخر 10 دقائق التي جرى وصفها بانها كانت انقلابا على تكليف نعيم السهيل الذي […]

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