لسجن 13 عاما لابنة أول رئيس لأوزباكستان

2020/03/18 | 16:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..قضت اوزباكستان، اليوم الاربعاء، بالسجن 13 عاما وأربعة أشهر لابنة اول رئيس للبلاد.واتهمت محكمة جنايات مدينة طشقند على غولنارا كريموفا، ابنة أول رئيس لأوزباكستان، إسلام كريموف، بتأليف عصابة إجرامية وممارستها الابتزاز والسرقة.وذكرت الخدمة الصحفية بالمحكمة العليا لهذه الجمهورية السوفيتية سابقا، في بيان اليوم: “اختتمت اليوم 18 اذار، المحاكمة وأعلن الحكم ضد […]

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