تحالفٌ “شيعي” ضد الزرفي.. لماذا ترفض إيران رئيس الحكومة العراقية الجديد؟

2020/03/18 | 16:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أعلنت كتل “#الفتح” ودولة القانون والعقد الوطني والنهج الوطني، اليوم الأربعاء، عن رفضها لتكليف النائب #عدنان_الزرفي برئاسة الوزراء.فيما اتهمت رئيس الجمهورية #برهم_صالح بـ”تجاوز” جميع السياقات

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