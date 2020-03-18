ووهان الصينية تكشف عن سر خطير

2020/03/18 | 16:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-أين] كشفت دراسة في مدينة ووهان الصينية [بؤرة فايروس كورونا] عت فصائل الدم التي يمكن أن تلعب دورا في إمكانية تعرض صاحبها لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من عدمها.

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