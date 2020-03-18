هل التزمت المراكز الصحية والمحال التجارية بقرار

2020/03/18 | 16:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد – أين]اجرت الجهات الخدمية في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء" جولة تفقدية لمتابعة التزام المراكز الصحية والمحال التجارية بقرار خلية الازمة القاضي بفرض حظر التجوال.

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