2020/03/18 | 16:47 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز..



في حالة غير مسبوقة في المشهد السياسي العراقي قد تكون مؤشراً على جملة من التبدّلات الجديدة داخل ما يمكن اعتبا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الزرفي بشأن تشكيل الحكومة.. مهمة صعبة لإرضاء الكتل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الزرفي بشأن تشكيل الحكومة.. مهمة صعبة لإرضاء الكتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).