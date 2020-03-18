نسوة بكركوك يواجهن اجراءات كورونا بطريقة خاصة

2020/03/18 | 16:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بادرت نسوة من محافظة كركوك، الى دعم الملاكات الطبية والأجهزة الأمنية بتحضير الطعام للتعامل مع حظر التجوال في المحافظة الذي بدأ بتطبيقه من يوم الاثنين 16 آذار الجاري.وقال مراسل "شفق نيوز" في المحافظة ان "نساء في كركوك بادرن لتحضير وجبات طعام وتوزيعها على الاجهزة الامنية في النقاط المرابطين بها وايضا للملاكات الطبية في مستشفى كركوك وللمرافقين".وأضاف ان ذلك "يأتي ابان اجراءات خاصة جرى فيها حظر التجوال ".وقررت خلية الازمة في محافظة كركوك فرض حظر للتجوال ابتداء من يوم الاثنين 16 آذار الجاري في عموم المحافظة.

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