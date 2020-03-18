الصحة الكوردستانية تحصر اجراء فحص كورونا بمختبر واحد

2020/03/18 | 16:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، منع اجراء فحوصات الكشف عن الاصابة بمرض كورونا المستجدCOVID-19 من قبل المختبرات والمستشفيات الاهلية، مشددة على ان الفحص منحصر مختبر الصحة المركزي التابع للوزارة.وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه وفقا لقرار لوزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، واستنادا لقانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981 وبهدف الفحوصات المخبرية للسيطرة على الامراض الانتقالية خصوصا فيروس كورونا المستجد COVID-19 تكون في مختبر الصحة العامة فقط ويمنع اي مختبر اهلي او اي مستشفى اهلي اجراء تلك الفحوصات.

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