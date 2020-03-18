تحالف القوى: ندعم الزرفي ونعتبره خيارا جيدا

2020/03/18 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى النائب في تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي، ان اختيار عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة خيار جيد.

وقال الكربولي في تصريح، إن تحالفه يدعم تكليف عدنان الزرفي ويقف الى في مهمته الصعبة، معتبرا إياه خيارا جيدا في هذه المرحلة.

وأضاف، أن الزرفي فضلا عن كونه شخصية معتدلة فانه شخصية قوية وصاحب قرار، وهو ما يمكن التفاهم معه بصورة إيجابية.

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