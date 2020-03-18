2020/03/18 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في أول تعليق على تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لعدنان الزُرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة

قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر، إن المرشح سواء كان وفق الضوابط أم لم يكن كذلك، فهذا أمرٌ يعود للعراقيين لا غير، وآليات اختياره صحيحة أم لا فهي شأن عراقي، رافضا تدخل دول الجوار أو غيرها ولا سيما الولايات المتحدة.

وأشار الى أن صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق هو من غيّر آلية الاختيار، عازيا ذلك الى اختياراتهم لأناس غير أكفاء أو اختلافهم وعدم توافقهم على مرشح، استدعى اختيار شخص غير مقرّب له ولهم.





وأضاف السيد الصدر، أنه لا يعطِ أي رأي بهذا المرشح أو غيره، بل جل ما يهمه سيادة العراق.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر للكتل الشيعية : الزُرفي غير مقرب لنا ولكم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر للكتل الشيعية : الزُرفي غير مقرب لنا ولكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).