الطليباوي “يستغرب”: بعض ممن ردد شعار “أميركا الشيطان الأكبر” سوَّق للمشروع الأميركي

2020/03/18 | 16:50 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال القيادي في حركة عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، الأربعاء، إن بعض ممن ردد شعار “أمريكا الشيطان الأكبر” خلف جثماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، “سوَّقوا للمشروع الأميركي ومهدوا الطريق” لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.وكتب الطليباوي في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر): “الله الله اكبر ...

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