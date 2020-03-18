بالصور.. موجة فيضانات تجتاح مناطق الموصل.. مواطنون يناشدون الحكومة لإجلائهم

2020/03/18 | 16:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى شهدت مدينة الموصل في محافظة نينوى موجة فيضانات كبيرة بعد الامطار الغزيرة مما تسبب بغرق بعض مناطقها ورصدت عدسة “العهد نيوز” في نينوى، اليوم الاربعاء، غرق بعض مناطق الموصل بعد موجة الفيضانات التي اجتاحتها وناشد أهالي المناطق التي تعرضت للغرق الجهات الحكومية لإرسال فرق الإنقاذ وإخلائهم بسبب موجة الفيضانات.انتهى/6

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