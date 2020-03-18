صحة الرصافة تعلن تسجيل 5 اصابات جديدة وتكشف عن العدد الكلي المسجل لديها

2020/03/18 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، الاربعاء (18 اذار 2020)، تسجيل 5 اصابات جديدة موجبة بفيروس كورونا ل...





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