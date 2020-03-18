صحة السليمانية تخصص فرقا جوالة لإجراء فحوصات فيروس كورونا

2020/03/18 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السليمانية

اعلنت مديرية صحة السليمانية، الأربعاء (18 آذار، 2020) إجراء فحص فايروس كورونا المستجد عبر فرق ...





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