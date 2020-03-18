الوقف السني يوجه باعادة فتح مساجد نينوى لايواء المتضررين من السيول

2020/03/18 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

وجه رئيس ديوان الوقف السني، سعد كمبش، الاربعاء (18 آذار 2020)، بفتح جميع الجوامع في نينوى ل...





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