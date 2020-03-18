الليلة.. ترامب بعلن أنباء (هامة) من إدارة الدواء بشأن كورونا

2020/03/18 | 16:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، أنه سيكشف عن أنباء هامة جدا، بخصوص فيروس كورونا المستجد، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم.

ونشر ترامب تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر قال فيها: "سأجري مؤتمرا صحفيا اليوم سأناقش فيه أنباء هامة قادمة من إدارة الدواء والغذاء الأميركية بشأن الفيروس الصيني".

وأتبعها ترامب بتغريدة أخرى هاجم فيها الأخبار المزيفة، وقال أنه "لطالما تعامل بحذر مع الفيروس الصيني منذ البداية"، مستشهدا بإجراءات اتخذها لإيقاف انتشار فيروس كورونا الجديد.

وكتب ترامب: "لقد اتخذت قرارا مبكرا بإغلاق الحدود مع الصين، رغم اعتراض الجميع تقريبا.



تم إنقاذ العديد من الأرواح".

وكان الرئيس الأميركي قد اعتبر بأن العالم بأسره يعيش حالة حدب في مواجهة فيروس كورونا، الذي تفشى أيضا في كل الولايات الأميركية الخمسين، وذلك في تغريدة انتشرت الثلاثاء.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "العالم الآن في حال حرب مع عدو خفي.



سوف ننتصر".

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