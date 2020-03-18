اعتقال 7 أشخاص رفعوا أسعار المواد الغذائية في ذي قار

2020/03/18 | 16:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفذت مفارز الجريمة الاقتصادية في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، حمله نوعية على الأسواق التجارية لمتابعة الأسعار والمواد الغذائية.وذكرت الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "من خلال نشر العناصر الأمنية والمراقبة المستمرة على الأسواق واستطلاع آراء المواطنين تم إلقاء القبض على عدد من المخالفين والمتلاعبين بالأسعار".وبينت انه "تم القبض على سبعة أشخاص بتهم منها رفع أسعار المواد الغذائية واستيراد مواد محظورة مع التلاعب بأسعار الخضروات المحلية، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيق فيما نسب اليهم من التهم".ودعت مفارز الجريمة الاقتصادية في ختام بيانها المواطنين الى "الإبلاغ الفوري عن أي شخص يستغل الأسعار أو يقوم ببيع المواد المنتهية حرصا وحفاظا على الصحة العامة".

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