وثيقة تثير التساؤل.. ما علاقة مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة بمكافحة كورونا؟

2020/03/18 | 16:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت وثيقة حصلت "كلكامش برس"، اليوم الأربعاء، عن "استبدال" بعض أعضاء اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا، بالآخرين ليسوا من ذوي الاختصاص، من بينهم النائبة السابقة حنان الفتلاوي، مستشارة شؤون المرأة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.وبحسب الوثيقة فقد تم إدراج "حنان الفتلاوي/ مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة/ مكتب رئيس الوزراء" كعضو في اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني 55 لسنة 2020، والمكلفة بمكافحة فيروس كورونا.بالإضافة إلى أعضاء آخرين يثير ضمهم إلى اللجنة الاستغراب لكون اختصاصاتهم لا تبدو على صلة بعمل اللجنة، مثل "مستشار وزارة الزراعة لنشاط الثروة الحيوانية، ومدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة النفط، ومدير مديرية القناة الإخبارية في شبكة الإعلام العراقي".تجدر الإشارة إلى أن رئيسة حركة "إرادة" النائبة السابقة حنان الفتلاوي، وعلى الرغم من أنها طبيبة، إلا أن اختصاصها "الأمراض الجلدية" وهو اختصاص لا يمت بأية صلة لوباء كورونا، فضلاً عن وجود أطباء وخبراء من ذوي الاختصاص بمكافحة الأوبئة تزخر بهم وزارة الصحة، كان من الأجدر ضمهم إلى اللجنة للإفادة من خبرتهم.

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