2020/03/18 | 16:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، أن ترشيح عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء، سليم من الناحية الدستورية وغير قابل للطعن.وقال التميمي في بيان له تلقته ( المستقلة) ان “الترشيح صحيح وفق المادة 76 الفقرة الخامسة من الدستور، وبعد قرار المحكمة الاتحاديه 29 لسنة 2020 والرأي الاستشاري الذي أعطته”.واضاف، ان “القول الفصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني : ترشيح صالح للزرفي سليم من الناحية الدستورية وغير قابل للطعن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني : ترشيح صالح للزرفي سليم من الناحية الدستورية وغير قابل للطعن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).