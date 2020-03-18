مجلس القضاء الاعلى: لايحق لرئيس الجمهورية تكليف مرشح دون موافقة الكتلة الاكبر

2020/03/18 | 17:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، ان حق تكليف المرشح ل بدون موافقة الكتلة التي رشحته لا ينتقل لرئيس الجمهورية مطلقاً لان هذا التفسير خاطئ خاصةً وأنه صدر عن محكمة ناقصة النصاب قانوناً.وقال زيدان في (وجهة نظر) نشرها موقع مجلس القضاء الأعلى ان “المادة ٧٦ الفقرة اولاً من الدستور […]

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