روسيا: نراقب سوق النفط للرد على المقترح العراقي بشأن عقد اجتماع أوبك+

2020/03/18 | 17:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تراقب الوضع في أسواق النفط عن كثب، وتقوم بتحليله وصياغة موقفها بشأن الاقتراح العراقي بعقد اجتماع "أوبك+".

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "نراقب الوضع في أسواق النفط العالمية عن كثب ونحلله، نحاول التنبؤ بالوضع بالمستقبل القريب وحتى على المدى المتوسط.



بناء على ذلك سنقوم بصياغة موقفنا".

وفي إجابة عن سؤال عما إذا كان سعر 27 دولارا لبرميل النفط مناسب لروسيا، قال بيسكوف: "بالطبع، سعر منخفض جدا، كنا نود لو كان السعر أعلى".

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، أن بلاده نجحت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية لعقد اجتماع للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج واجتماع للوزراء من داخل وخارج "أوبك" من أجل إعادة التوازن لسوق النفط العالمية.

ورفضت موسكو مقترحا بزيادة تخفيضات الإنتاج عن مستواها الحالي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العالم الجاري، من جهتها رفضت الرياض تمديد اتفاق خفض الإنتاج بالشروط الحالية لمدة 3 أشهر.

كما قامت السعودية على الفور بعرض تخفيضات في أسعار نفطها لشهر نيسان/أبريل المقبل، كما تحدثت تقارير إعلامية عن عزم المملكة زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، ما ساهم في الهبوط الحاد في أسعار الذهب الأسود.

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