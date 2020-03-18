2020/03/18 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء : رئيس الجمهورية واجبـه " التكليف فقط " لمرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا الفائزة بالانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 17:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء : رئيس الجمهورية واجبـه " التكليف فقط " لمرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا الفائزة بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء : رئيس الجمهورية واجبـه " التكليف فقط " لمرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا الفائزة بالانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).