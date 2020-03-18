توجيه من الوقف السني بفتح مساجد نينوى لايواء العوائل المتضررة من السيول

2020/03/18 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، اليوم الاربعاء، بفتح جميع المساجد في نينوى لايواء العوائل المتضررة من السيول.وقال المكتب الاعلامي لكمبش في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “رئيس الديوان سعد كمبش يوعز بتشكيل خلية ازمة من الكادر المتقدم في الديوان لاغاثة العوائل المتضررة جراء السيول”.ووجه كبمش […]

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