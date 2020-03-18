حكومة إقليم كردستان تمدد حظر التجوال

2020/03/18 | 17:13 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- اربيل قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء الموافق 2020/3/18، تمديد حظر التجوال مدة 5 أيام، للوقاية من فايروس كورونا.وقال وزير الداخلية، “ريبر أحمد”، في مؤتمر صحفي إنه “بعد نجاح إجراء حظر التجوال، في منع تفشي فيروس كورونا، قررنا تمديد الحظر مدة 5 أيام أخرى”.واضاف، “الأيام المقبلة هي ايام “مصيرية”، …

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