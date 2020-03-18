رئيس المركز الثقافي والاجتماعي في صفية يوضح ل ايزيدي 24 عملية تحطيم قبور الكاكائية

2020/03/18 | 17:13 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي في يوم الاثنين الموافق 2020/03/15 قامت جهات مجهولة بالاعتداء على حرمة قبور أبناء الكاكائية في مقبرة امام بانكان، قرب قصبة صفية التابعة لناحية كوير، شمال اربيل ، حيث تم فيها تخريب عشرات القبور.وتحدث السيد “جليل توفيق” رئيس المركز الثقافي والاجتماعي في صفية، ل ايزيدي 24، وقال، “في الواقع، تهدف …

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