الحلاقة عن بعد..طريقة جديدة للحد من انتشار كورونا في الصين

2020/03/18 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

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خدمة “قص الشعر دون لمس مباشر” تضفي ارتياحا في صفوف الصينيين خلال الوباء #معا_ضد_كورونا pic.twitter.com/vGitQ9eVCI

— CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 7, 2020

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمصفّفي شعر في الصين يحملون عصياً بطول أكثر من متر، تمّ ربطها بفُرشْ شعر وماكينات حلاقة ومجفّفات شعر، وذلك لتقديم خدمة قصّ الشعر من دون لمسٍ مباشر، ومن أجل جعل الزبائن يشعرون بالأمان وسط انتشار فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

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