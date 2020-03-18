العتبة الكاظمية توضح بشأن اغلاق أبوابها وتؤكد: الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة واجب شرعي

2020/03/18 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت أمانة العتبة الكاظمية، الأربعاء (18 آذار، 2020) توضيحا بشأن اغلاق أبوابها، فيما أكدت إن الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة واجب شرعي.

وقال أمين العتبة، حيدر الشمري، في حديث لوكالة الأنباء العراقية، إن "العتبة الكاظمية المقدسة تعلن فتح جميع أبوابها أمام زوار الإمام موسى ابن جعفر، بعد اتمام اعمال التعفير والتعقيم للحرم".

وأضاف، أن "قرار إغلاق بعض الأبواب من أجل استكمال إجراءات التعقيم والتعفير للحرم، وبعض الأروقة والصحن".

وأكد: "لن نتنازل عن شعائرنا الدينية، ولن نسمح لأي جهة المساومة، أو المزايدة عليها ولكن الالتزام بتوصيات الجهات المختصة واجب شرعي".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، وجهت الأربعاء (18 آذار 2020)، رسالة إلى المواطنين في أول أيام الحظر الذي دخل حيز التنفيذ ليل أمس، فيما وجهت تحذيراً من انتشار كورونا بـ’’شكل كبير’’ في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اليوم يمثل أول أيام فرض حظر التجوال في بغداد وبقية المحافظات، استناداً إلى قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وتوصيات وزارة الصحة".

وأضافت أن "قرار حظر التجوال استند إلى قراءة عملية ومشاورات مع منظمة الصحة العالمية واللجان الاستشارية والخبراء في وزارة الصحة والوزارات والجهات الرسمية للوصول إلى أفضل طريقة لحمايتكم والسيطرة على التزايد المستمر في أعداد المصابين بمرض كورونا المستجد".

وتابعت الوزارة: "لقد حرصنا في وزارة الصحة وخلية الأزمة على الشفافية التامة والحرص الشديد على اطلاع أبناء شعبنا والرأي العام بالتطورات والمستجدات التي تخص انتشار الوباء والحالات المشتبه بها والمشخصة والمتعافية لأننا في مركب واحد، ومصلحة الوطن هي الأساس والموجه لعملنا".

وشددت الوزارة على أن "البقاء في بيوتكم والالتزام بالحظر واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية هو الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء لا سمح الله، وبخلافه سنتعرض الى انتشار كبير للمرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية مثل الزيارات الدينية او التظاهرات وغيرها".

وأكمل بيان الوزارة: "نشد على ايدي قواتنا الأمنية البطلة في فرض حظر التجوال ونطالبهم بعدم السماح لأي شخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها في قرارات خلية الأزمة بالحركة والتنقل ليتسنى للجهات الصحية والخدمية القيام بواجباتها في تعفير وتعقيم المؤسسات والمناطق السكنية وزيارة المناطق الموبوءة وعزل المصابين".

فيما وجهت الوزارة نداءً الى "كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجهات الدينية والاجتماعية بدعم جهود وزارتنا والوزارات والجهات الساندة المشاركة في جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد بكافة الوسائل المادية وغير المادية لضمان نجاح جهودنا في توفير أفضل الخدمات للمصابين وحماية ملاكاتنا الطبية والصحية والادارية والهندسية من الأخطار الناشئة عن تماسهم مع المرضى".

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